Grenoble : le Palais du Parlement du Dauphiné va connaître une seconde vie

Les travaux de rénovation du Palais du Parlement de Grenoble démarreront en 2021.

Le projet de réhabilitation du Palais du Parlement de Grenoble (Isère) a été voté par les élus du conseil départemental de l’Isère le 23 octobre dernier. L’objectif de cette rénovation est de rendre au bâtiment la place qui lui revient dans l’histoire et le patrimoine du Dauphiné. Rappelons que ce lieu est classé et inscrit aux Monuments historiques. Les travaux concernent particulièrement la réhabilitation de la toiture, de la charpente et des différentes salles emblématiques. Le début du chantier est prévu en février 2021 pour une livraison à l’horizon 2024.

56 % de la surface du bâtiment resteront à la disposition du Département. En plus des salles historiques existantes, cette partie accueillera le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère (MRDI) et l’agence Isère Attractivité. La partie privée représente 44 % de la surface restante. Suite aux aménagements, elle sera en mesure d’accueillir plus de 35 logements et un local professionnel.