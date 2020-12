Grenoble : début des travaux de rénovation du parc privé de l’Arlequin en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Les bâtiments de l’Arlequin feront peau neuve d’ici l’année 2024. Les premiers travaux sont attendus en 2021.

Le parc privé de l’Arlequin de La Villeneuve à Grenoble (Isère) s’apprête à changer d’apparence. Les travaux de réfection vont débuter au cours de l’année 2021 et s’achèveront en 2024. Les bâtiments concernés sont ceux des 5 copropriétés constitués en majorité de logements privés et sociaux gérés par Actis et la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH). Le montant de cette réhabilitation s’élève à 45 M€. L’Agence nationale pour l’habitat (Anah) financera près de la moitié de cette somme.

Cette réfection s’inscrit dans le programme du nouveau projet de rénovation urbaine (NPNRU) sur les villes de Villeneuve, de Grenoble et d’Échirolles. Pour remédier à de graves difficultés de fonctionnement et d’entretien au sein de copropriétés, le projet est encadré depuis 2016 par un dispositif d’État unique en Isère : le Plan de sauvegarde (PDS).