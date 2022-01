Grégory Monod réélu président du Pôle Habitat FFB

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée FFB Supprimer Logement Supprimer Immobilier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le dirigeant haut-savoyard Grégory Monod a été réélu ce 20 janvier à la présidence du Pôle Habitat FFB, première organisation représentative de la construction immobilière privée.

Une deuxième mandat de quatre ans pour Grégory Monod.

Le dirigeant du Groupe Monod, entreprise familiale basée à Annecy (Haute-Savoie) et spécialisée dans la promotion immobilière et l’aménagement foncier notamment, a été réélu ce 20 janvier à la présidence du Pôle Habitat FFB.

La première organisation représentative de la construction immobilière privée fédère près de 1 120 aménageurs fonciers, constructeurs de maisons, promoteurs immobiliers et rénovateurs globaux.

Le patron de 45 ans résume ainsi sa feuille de route : « Accroître encore davantage la représentativité du Pôle Habitat FFB sur nos quatre métiers, amplifier la féminisation de nos instances, élargir le périmètre de nos partenariats dans l’acte de construire et de rénover, renforcer la qualité des services apportés à nos membres et poursuivre sans relâche nos actions en faveur d’une transition environnementale soutenable et d’une politique du logement ambitieuse, sur tous les territoires, tant pour l’habitat individuel que l’habitat collectif. »

