Gregory Granger : « Blicko est né de mon désir d'intégrer le digital dans le monde de la plomberie »

Vous êtes plombier depuis 1999. Vous avez lancé en 2018 une idée de conseil sans intervention. Quelles difficultés avez-vous rencontré ?

Depuis le début de ma carrière en tant que plombier, j'ai toujours cherché des moyens d'optimiser et d'innover. Lorsque j'ai lancé l'idée de conseil sans intervention en 2018, j'ai rencontré plusieurs défis. Le premier était de faire accepter cette idée novatrice au sein d'un marché traditionnel. Convaincre les clients que le conseil digital pouvait être aussi efficace qu'une visite physique n'était pas simple. La mise en place de la technologie nécessaire et la formation de mon équipe pour adopter ce nouveau mode de fonctionnement ont également été des défis importants.

En 2019, vous avez lancé Blicko. Quelle est votre raison d'être ?

J’ai voulu intégrer le digital dans le monde de la plomberie, pour rendre le service plus efficace et plus transparent. Beaucoup de problèmes de plomberie pourraient être résolus ou diagnostiqués avec une simple consultation en ligne. Blicko apporte des solutions rapides et fiables aux besoins urgents des clients et donne une touche moderne au métier traditionnel de plombier.

Vous avez fait le pari d'expliquer pendant 10 minutes votre intervention par visio avant que le devis ne soit envoyé et avec 70 % des cas un devis signé. Pourquoi ?

Au départ, l'idée était de facturer 10€ pour cette prestation. Mais nous avons rapidement compris que l'offre de visio-diagnostic gratuit pouvait instaurer la confiance avec nos clients dès le début. Nous démontrons notre expertise et notre professionnalisme sans que le client ne ressente une pression financière. Cette approche nous a permis d'obtenir un taux de conversion élevé de 70 %, transformant nos diagnostics gratuits en interventions tarifées.

Quels sont les avantages à n'avoir qu'un déplacement par client sans revenir pour aller chercher telle ou telle pièce etc ?

Un seul déplacement par client est très efficace. Cela réduit non seulement les coûts de déplacement, mais garantit également que le plombier vient avec tous les outils et pièces nécessaires. Cela minimise les interruptions pour le client et garantit une intervention plus rapide. En outre, cela renforce la confiance du client en montrant que nous respectons leur temps et leur offrons une solution efficace du premier coup.

Vos plombiers ont donc la possibilité d'avoir un agenda défini, avec tant de temps par client. Dans quelle mesure cette organisation a augmenté votre capacité à gérer vos clients ?

L'organisation précise de l'agenda nous a permis d'accroître considérablement notre capacité à gérer les clients. Les plombiers peuvent désormais servir un plus grand nombre de clients par jour, car ils passent moins de temps en déplacement et ont déjà un plan d'action clair lorsqu'ils arrivent sur place. Cela nous donne la flexibilité d'ajuster les rendez-vous en fonction des urgences, car nous avons une meilleure visibilité sur les disponibilités.

Qu’en est-il de l’intervention in fine ?

Dès qu'un client a un souci de plomberie, il peut déposer sa demande directement sur notre plateforme web. Une fois la demande soumise, l'un de nos plombiers se rend disponible pour une consultation en visioconférence. Les conseils sont offerts gracieusement, et ce n'est que si le client approuve le devis et décide de procéder aux travaux que des frais sont engendrés. Suite à l'acceptation du devis, un rendez-vous est programmé en fonction de la disponibilité du client dans les 48 heures qui suivent.

Tout est enregistré : le devis, l'intervention etc. Comment cela vous aide au quotidien pour améliorer le service auprès de vos clients ?

L'enregistrement systématique de chaque étape du processus nous fournit des données précieuses pour analyser et améliorer nos services. En examinant ces informations, nous pouvons identifier des tendances, anticiper les besoins des clients et adapter nos services en conséquence. De plus, en ayant un historique clair des interventions pour chaque client, nous sommes en mesure de fournir un service plus personnalisé lors des visites ultérieures. Cela renforce notre relation avec le client, car ils se sentent valorisés et compris.