Grasse : réfection du revêtement de surface rue Mougins Roquefort

À Grasse, la rue Mougins Roquefort va bénéficier de travaux de réfection du revêtement de surface.

Des travaux de réfection du revêtement de surface vont être entrepris à partir du lundi 12 avril 2021 rue Mougins Roquefort, à Grasse (Alpes-Maritimes). Ils concerneront la voie commerçante située dans la zone piétonne du centre historique de la ville. L’opération sera réalisée par l’entreprise Mauro et Associés, et consistera à remplacer le revêtement existant en pierre de Luzerne. Il s’agit d’une roche naturelle constituée de quartz, feldspaths et mica. Très dure et très lumineuse, elle est adaptée à de nombreuses utilisations, intérieures et extérieures.

Les travaux seront réalisés de jour, avec comme conséquence une inaccessibilité pour les véhicules, même ceux des services de sécurité et de secours. Seuls les véhicules et engins du chantier pourront stationner rue Mougins Roquefort pendant toute la durée des travaux. Toutefois, l’accès des riverains et des commerçants sera maintenu grâce à la mise en place de plaques de franchissement ou de passerelles normalisées. Les commerces resteront également ouverts. La fin des travaux est prévue dans le courant du mois d’avril.