Grande mosquée de Beauvais : les travaux avancent à grands pas

Les travaux de la future grande mosquée de Beauvais pourront être livrés d’ici deux ans.

L’association Espoir et fraternité souhaite terminer la grande mosquée de Beauvais (Oise) d’ici deux ans. Les travaux se poursuivent après plusieurs mois d’interruption. Selon le rapport d’Abdelfatah Zouhair, vice-président de l’association, « les menuiseries sont terminées à 80 %. Les deux salles de prière sont terminées ». La première, strictement réservée aux hommes, accueillera de 800 à 1 000 fidèles, tandis que la seconde profitera d’une capacité de 500 personnes. À noter que le dôme a déjà été achevé en fin d’année 2020, et que le bâtiment est manifestement hors d’eau et hors d’air (imperméable à l'eau et étanche à l'air). Un minaret d’une hauteur de 5 m a été surmonté d’un hilal, un croissant de lune de 70 cm.

La grande mosquée de Beauvais s’étend sur une superficie de 3 000 m². Près de 4,5 M€ sont nécessaires à sa réalisation. L’association Espoir et fraternité a déjà récolté plus de 2 M€ grâce aux dons qu’elle a reçus.