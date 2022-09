Grand Prix national de l'architecture 2022 : sept agences en lice

Créé en 1975, le Grand Prix national de l’architecture (GPNA) récompense une agence d’architecture pour l’ensemble de ses réalisations et sa contribution à l’élaboration de la doctrine architecturale.

Le jury de l’édition 2022, réuni une première fois le 7 septembre, a nommé 7 agences :



Atelier du Rouget Simon Teyssou & associés ;

Bruther architectes ;

Studio Odile Decq ;

Atelier Philippe Madec (APM) Architecture et associé ;

AAPP. Atelier d’Architecture Philippe Prost ;

Perraudin Architecture ;

Corinne Vezzoni et Associés.

Le jury s’est appuyé pour son choix sur un appel à propositions adressé aux professionnels de la discipline : architectes, maîtres d’ouvrage, responsables de lieux de diffusion, journalistes spécialisés, représentants d’organismes professionnels, institutionnels.

Au nombre des critères examinés :

L’engagement de l’agence pour répondre aux enjeux sociétaux ;

L’originalité et la cohérence de sa démarche ;

La qualité de sa production bâtie ;

Sa capacité à formaliser sa pensée et à la transmettre ;

Son engagement en faveur de l’architecture.

Le jury se réunira à nouveau le jeudi 13 octobre prochain à la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris), pour désigner le lauréat 2022. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak annoncera le résultat à l’occasion du lancement des Journées nationales de l’architecture (JNA) qui se dérouleront les 14, 15 et 16 octobre 2022. Elle inaugurera également l’exposition monographique consacrée à Pierre-Louis Faloci, dernier lauréat en date (2018).

Sur le même sujet Pierre-Louis Faloci, lauréat du Grand Prix national de l'architecture 2018

Le jury 2022

Michèle Attar, directrice générale, Toit et joie. Catherine Chevillot, présidente de la Cité de l’architecture & du patrimoine. Olivier Clodong, administrateur de la FNCAUE, Président du CAUE de l'Essonne, Maire de Yerres et Conseiller départemental. Aurélie Cousi, directrice chargée de l’architecture, adjointe au directeur général des patrimoines et de l’architecture (DGPA), ministère de la Culture. Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et ministère de la Transition énergétique. Pierre-Louis Faloci, architecte, Grand Prix national de l’architecture 2018. Pablo Katz, architecte, président de l’Académie d’architecture. Christine Leconte, présidente du Conseil national de l’ordre des architectes. Caroline Poulin, architecte et urbaniste, agence AUC, Grand Prix de l’urbanisme 2021. Jean-Baptiste Minnaert, directeur de l’institut Chastel. Isabelle Regnier, journaliste au Monde.