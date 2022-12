Grand prix de l’urbanisme : Franck Boutté, le bâtisseur de climats

Le 12 décembre à Paris, Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement a remis le Grand Prix de l’urbanisme à Franck Boutté en saluant le rôle «visionnaire» que cette personnalité singulière tient dans la fabrique de la ville. Pour le ministre, l’ingénieur formé à l’architecture, engagé depuis plus de 25 ans dans la conception environnementale de projets de bâtiments et d’aménagements, est «un pionnier [qui allie] tant la rigueur scientifique que la souplesse nécessaire pour savoir s’adapter aux territoires». La cérémonie a été également été l’occasion de saluer les quatre agences lauréates du Palmarès des jeunes urbanistes.