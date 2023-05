Grand Prix Afex 2023 : les lauréats

C’est dans le cadre du Teatrino du Palazzo Grassi de Venise, que la réalisation lauréate du Grand Prix Afex 2023 a été dévoilée. Il s’agit de The Dark Line, à Taiwan, une voie piétonne et cyclable signée par l’agence franco-catalane Michèle & Miquel et les paysagistes locaux dA Vision Design (galerie photo complète ci-dessous).

Ce Grand Prix 2023 récompense un «parcours éco-historique» sur un tronçon de trois kilomètres d’une voie ferrée désaffectée. Un parcours culturel et de randonnée qui relie d’anciens sentiers historiques et des sites industriels d’une région montagneuse tropicale.

Un Prix spécial du jury a été attribué à l’architecte et ingénieur Marc Mimram pour l'ensemble de son travail à l'export. Il vient saluer l’œuvre importante, à l'international, d'une agence dont l'Afex a souhaité mettre en valeur la diversité des réalisations depuis de nombreuses années. Marc Mimram rejoint ainsi le club des architectes ayant reçu la même distinction par le passé : Paul Andreu, Jean Nouvel et Christian de Portzamparc, respectivement Prix spéciaux du Grand Prix Afex en 2014, 2018 et 2021.

Enfin, huit «mentions au palmarès 2023» récompensent des bâtiments remarquables livrés ces deux dernières années à l’étranger.

Le palmarès 2023 au complet est à retrouver sur le site web de l’Afex.