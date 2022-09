Grand Paris Seine-Ouest s'éclaire aux LED

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Bouygues Energies & Services Supprimer Eclairage urbain Supprimer Led Supprimer Sobriété Supprimer Grand Paris Supprimer Ile-de-France Supprimer Collectivités locales Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de leur PPP avec Bouygues Energies & Services, les villes de Boulogne-Billancourt et Sèvres se sont équipées de 9000 luminaires LED, dont le dernier a été posé mercredi 21 septembre, pour plus de sobriété énergétique.

Et une qui nous font 9000. Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt et président de Grand Paris Seine Ouest, Grégoire De La Roncière, maire de Sèvres et vice-président de Grand Paris Seine Ouest ont posé avec Pierre Vanstoflegatte et Dominique Neel, respectivement président et directeur général France de Bouygues Energies & Services, la dernière Led symbolisant la fin des travaux de rénovation de l’éclairage public des villes de Boulogne-Billancourt et Sèvres.

Depuis 2008, un contrat de partenariat public-privé d’un coût global de 108 M € a permis de rénover l’ensemble des points lumineux et le réseau associé soit 12 300 ouvrages pour ces deux villes.

Ces travaux ont rendu les installations plus fiables (nombre de pannes divisé par 5), grâce notamment au développement d’un système d’alerte en cas de dysfonctionnement ; permis un pilotage de l’éclairage plus intelligent ; renforcé la sobriété énergétique du territoire, avec la pose systématique de LED équipant désormais les 9 000 candélabres repartis dans les villes de Sèvres et Boulogne-Billancourt.

Ces lanternes LED ont permis 72 % d’économies d’énergie (soit 380.000 €/ an en termes financiers).

