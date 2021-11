Grand Paris : près d'un million de mètres carrés à construire d'ici 2032

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Ile-de-France Supprimer Foncier Supprimer Valider Valider

La Société du Grand Paris a présenté aux membres du conseil de surveillance sa stratégie pour le développement urbain autour des gares comprenant un volet sur les ambitions environnementales et sociétales de ses projets et un autre sur la valorisation immobilière.

Objectif construction pour la Société du Grand Paris !

Du fait de son activité de maîtrise foncière en lien avec la conduite du projet, la SGP se trouve en effet détentrice d’un très important patrimoine foncier qu'elle souhaite désormais valoriser, après l’achèvement des travaux du Grand Paris Express, en réalisant, chaque fois que ce sera possible, des projets immobiliers.

"Ce patrimoine permettra ainsi de réaliser environ un million de mètre carrés de surface de plancher, répartis sur une centaine de projets implantés sur l’ensemble du réseau", a annoncé la SGP qui présentait sa stratégie urbaine le 24 novembre.

Tous ces projets immobiliers, qui permettront de contribuer au développement urbain des quartiers de gares du nouveau métro tout en devenant une source supplémentaire de financement du projet pour la SGP, seront à réaliser d’ici à 2032.

Des projets en co-promotion

Comme annoncé par Jean Castex le 8 novembre dernier, la Société du Grand Paris contribuera, en accord avec les collectivités, à la construction de logements sur environ 60% des surfaces de plancher de son patrimoine, soit environ 8 000 logements. Sa programmation prévoit également la réalisation de 43 000 m² de locaux commerciaux ou de services en pieds d’immeubles en complément des 20 000 m² prévus dans les gares elles-mêmes. Les locaux d’activités hors commerce représenteront 380 000 m².

Pour toutes ces opérations, la SGP a déclaré vouloir privilégier désormais la co-promotion. "Ce nouveau mode d’intervention permet en effet de corriger les limites que présente la cession de droits à construire et notamment d’assurer une meilleure maîtrise des objectifs environnementaux et sociaux mais aussi d’optimiser la coordination technique entre la gare et le projet immobilier", assure la SGP.

Pour mettre en oeuvre ses projets urbains, la Société du Grand Paris va créer une filiale sous forme d’une SAS qu’elle détiendra à 100%. Cette filiale de tête rassemblera l’ensemble des participations de la Société du Grand Paris dans des sociétés de projet.

Pour chaque opération, une consultation sera lancée qui désignera un opérateur urbain lauréat. Une société de type Société civile immobilière de Construction-Vente (SCCV) sera ensuite créée. La SGP apportera à ces sociétés de projet les emprises foncières et sa connaissance technique et territoriale du Grand Paris Express. Le groupement lauréat sera responsable de la gestion du projet.

Les premières consultations sous le régime de la co-promotion seront lancées en 2022.