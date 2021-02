Grand Paris : la SGP et la Métropole partenaires pour l'aménagement urbain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Grand Paris Express Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Métropole du Grand Paris Supprimer Grand Paris Supprimer Valider Valider

La Société du Grand Paris et la Métropole du Grand Paris ont signé le 16 février une convention pour l’aménagement des quartiers des gares du Grand Paris Express.

Pour Patrick Ollier, « c'est une révolution ». Le partenariat signé mardi 16 février entre la Métropole du Grand Paris, qu'il préside, et la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage du Grand Paris Express, doit en effet permettre de construire "avec les maires" une nouvelle ville autour des futures gares du métro métropolitain, "des lieux de vie, audacieux par leur architecture".

L’aménagement des quartiers de gare est en effet l’un des grands thèmes de la prochaine édition du concours Inventons la Métropole du Grand Paris, et ce partenariat, qui fixe les lignes d’actions autour de plusieurs thématiques qui donneront naissance à de nombreux projets dans les mois qui viennent, doit permettre aux maires des communes concernées d'y prendre toute leur part.

« Les nouvelles gares seront des éléments créateurs de valeur pour les villes, c’est pourquoi nous travaillons avec les collectivités et les élus pour réussir leur implantation dans les territoires », a expliqué Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris . « Nous contribuerons au développement de la métropole en réussissant collectivement l’aménagement de quartiers de gare avec des espaces publics de qualité et des projets urbains ambitieux qui répondent aux besoins des territoires et de leurs habitants », a-t-il promis.

Offre culturelle

En plus des questions d'urbanisme sont concernées les actions de politique culturelle et artistique développée autour du nouveau métro, d’aménagement numérique et d’économie circulaire, sociale et solidaire.

La Métropole examinera également les modalités de sa participation opérationnelle et financière aux pôles d’échange des gares, en lien avec les collectivités pilotes des pôles.

Enfin, la Société du Grand Paris et la Métropole du Grand Paris conviennent d’initier les réflexions préalables au lancement de nouveaux projets urbains exemplaires, tant sur le plan environnemental que sociétal, dans les quartiers de gare.