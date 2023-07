Grand Paris Express : Vinci remporte le premier marché de conception-réalisation

La Société du Grand Paris a attribué au groupement Intencités (voir encadré) réunissant plusieurs filiales de Vinci Construction et de Vinci Energies le premier marché de conception-réalisation du Grand Paris Express. Il porte sur le premier tronçon de la ligne 15 Ouest. Celui-ci, situé en zone urbaine très dense, permettra de relier la gare de Pont de Sèvres à La Défense (Hauts-de-Seine).

Le groupement Intencités15 est composé à la fois d’entreprises de construction et d’architectes : Vinci Construction Grands Projets, mandataire / Chantiers Modernes Construction / Dodin Campenon Bernard / ETF ; SDEL Infi, Razel-Bec, Fayat Energie Services, Ingérop, Artelia, JFS Architectes, Grimshaw, AREP Architectes, Archi 5 Prod et Philippe Gazeau Architecte.

Représentant un montant de 2,71 milliards d’euros, dont 20 % seront confiés à des PME locales, le contrat recouvre la conception et la construction tous corps d’état de 14 km de tunnels, de 5 gares (Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie et La Défense), d’une arrière-gare à Nanterre La Folie et de 16 ouvrages de service.

En prolongement du tronçon sud de la ligne 15, ce premier tronçon de la ligne 15 Ouest assurera l’interconnexion avec les lignes L et U du Transilien à Saint-Cloud et à La Défense, avec le RER E à Nanterre La Folie et avec les lignes A et E du RER, la ligne 1 du métro, et la ligne T2 du tramway du Transilien à La Défense. Sa mise en service est prévue pour fin 2031.

Bas carbone

Le projet emploiera plus de 2000 personnes au pic de l’activité et 10 % des heures travaillées seront réalisées en insertion. Engagé auprès de la Société du Grand Paris dans une démarche ambitieuse de réduction de son empreinte environnementale, le groupement utilisera majoritairement des bétons bas carbone et très bas carbone.

Par ailleurs, Vinci mobilisera son fonds de dotation Chantiers et Territoires Solidaires, qui soutient des projets associatifs d’intérêt général pour promouvoir l’accès à l’emploi et à la création de lien social sur les communes traversées.

Les procédures se poursuivent sur les trois marchés restant des tronçons 15 Est (marchés 1 et 2) et 15 ouest (marché 2), a précisé la SGP dans un communiqué.