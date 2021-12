Grand Paris Express : Vinci Construction aménagera la gare de Noisy-Champs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vinci Construction Supprimer Grand Paris Supprimer Grand Paris Express Supprimer Ligne 16 Supprimer Ligne 15 Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Valider Valider

La Société du Grand Paris a attribué au groupement Chantiers Modernes Construction (mandataire) et CBI, la réalisation des travaux d’aménagement de la future gare d'interconnexion des lignes 15 sud et 16 et du RER A et des infrastructures annexes. Un contrat d'un montant de 82 millions d’euros.

Ouvrage emblématique du Grand Paris Express, la gare de Noisy-Champs, à cheval sur les communes de Noisy-le-Grand (Seine-Saint- Denis) et Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), sera le noeud de correspondance entre les futures lignes 15 Sud et 16 et la ligne A du RER.

Elle se caractérisera par deux monumentales hélices en bois, partant de chacune des deux villes et se rejoignant en spirale à son sommet.

Les travaux, d’un montant de 82 millions d’euros, démarreront en juin 2022 et ont été confiés par la Société du Grand Paris à Chantiers Modernes Construction (mandataire) et CBI.

Ils comprennent les aménagements tous corps d'état des futures lignes 15 Sud et 16 dans le secteur de Noisy-Champs : le gros oeuvre, la maçonnerie, les corps d'état techniques et architecturaux, les travaux de voirie et réseaux divers (VRD), ainsi que les aménagements paysagers.

Ce projet, qui emploiera jusqu’à 200 personnes, s’inscrit dans la continuité des travaux de génie civil confiés en 2017 au groupement piloté par Vinci Construction pour la partie gare et avant-gare.

Dans le cadre de ce chantier, 5% des heures travaillées seront effectuées en insertion sociale.