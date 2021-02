Grand Paris Express : un contrat à 65 M€ pour Vinci sur la ligne 15 sud

La Société du Grand Paris a attribué, au groupement composé de Chantiers Modernes Construction, CBI, Cegelec et SDEL Infi (filiales de Vinci Construction et de Vinci Energies), les travaux d’aménagement de 17 ouvrages de service. Ces derniers contribueront à la sécurité des voyageurs et au bon fonctionnement de la future ligne du Grand Paris Express.