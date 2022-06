Grand Paris Express : sur la ligne 18, Eiffage et Vinci mettront leurs énergies en commun pour le réseau multi-services et les systèmes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Ligne 18 Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Eiffage contrats Supprimer Vinci contrats Supprimer Vinci Energies Supprimer Eiffage Energie Systèmes Supprimer Valider Valider

Eiffage Énergie Systèmes et Vinci Energies vont réaliser le réseau multi-services et les systèmes de surveillance de la ligne 18 du Grand Paris Express pour un montant de 60 millions d’euros

La Société du Grand Paris a attribué au groupement formé par Eiffage Énergie Systèmes (mandataire) et Vinci Energies, le contrat pour la fourniture, l’installation et la maintenance du réseau multi-services et des systèmes de surveillance des espaces de l'ensemble de la ligne 18 du Grand Paris Express (35 km de voies, 10 gares et une inter-station de 8 km, entre l’aéroport d’Orly à la gare Versailles Chantiers).

Le contrat, d'un montant de 60 millions d’euros, prévoit :

- la mise en place du réseau multi-services de la ligne, colonne vertébrale des systèmes d’informations de la Société du Grand Paris ;

- la création des systèmes de surveillance des espaces avec la fourniture des systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et de détection d’intrusions, de téléphonie et d’interphonie sur le tracé de la ligne et embarqués dans les rames.

Les équipes d’Eiffage Énergie Systèmes, en charge de la direction de projet, vont réaliser avec Vinci Energies et notamment son réseau d’entreprises Axians, l’intégration de cette architecture complexe de systèmes critiques et de sécurité.

Le marché intègre par ailleurs une étude globale de mise en oeuvre de la politique et des mécanismes de cybersécurité des systèmes du Grand Paris Express pour la ligne 18.

Les missions d’études ont d’ores et déjà débuté en vue de tenir le calendrier avec une première échéance pour permettre l’ouverture de la gare d’Orly.

L’intégration complète se répartit en 3 phases avec des mises en service planifiées progressivement jusqu’en 2030.

Le groupement s’est engagé à confier la réalisation de 20 % des travaux à des TPE/PME et à consacrer au minimum 10 % du volume horaires à l’insertion.