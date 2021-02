Grand Paris Express : Spie électrifie la ligne 14 sud

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Spie Supprimer Ligne 14 Supprimer Grand Paris Express Supprimer Grand Paris Supprimer Ile-de-France Supprimer Electricité Supprimer Installations électriques Supprimer Réseaux Supprimer Courants faibles Supprimer Valider Valider

La RATP a choisi Spie CityNetworks pour réaliser les travaux basse tension et courant faible des 14 kilomètres en souterrain du prolongement de la ligne 14 qui relilera d'ici 2024 la station Olympiades à la future gare Aéroport d’Orly.

Spie CityNetworks s’est vue confier par la RATP la réalisation de l’ensemble des travaux courant fort et faible de la ligne 14 Sud (Olympiades-Aéroport d'Orly) , en partenariat avec Semeru-Fayat.

La direction Transport & Mobilité de la filiale du leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, prendra en charge la direction du projet, des études et des travaux.

S’y ajouteront des prestations liées à la distribution électrique, aux infrastructures de cheminement, l’ensemble des éclairages, ainsi que l’alimentation de l’ensemble des équipements liés à l’exploitation et à la sécurité (caméras, panneaux d’information voyageurs, équipements de téléphonie, sonorisation, …).

Spie CityNetworks interviendra également sur les servitudes et les équipements divers en station (CVC, ascenseurs, escaliers mécaniques, …). L’ensemble de ces prestations seront effectuées pour les 5 futures gares, les 12 ouvrages annexes et dans les 14 kilomètres de tunnels de l’extension.



Réseaux en BIM

Dans une démarche de coordination et de synthèse des différents lots techniques concernés, le projet a été modélisé sous forme de maquette collaborative 3D. « Si le BIM a tendance à se généraliser dans le domaine du bâtiment, cette méthode est plus innovante dans le domaine du transport. Pour la RATP, la réalisation de la L14 Sud fait partie des premiers projets significatifs où le BIM prend toute sa dimension dans les études et la synthèse réalisée entre les différents métiers », indique Guillaume Bouvatier, chef de service au sein de Spie CityNetworks, responsable du projet.

Le chantier démarrera fin 2021, après une phase d’études et de synthèse d’une durée d’environ 9 mois. Jusqu’à 80 personnes seront mobilisées pendant les pics d’activité sur le chantier.