Grand Paris Express : Spie batignolles et Ferrovial titulaires du 3e marché de génie-civil de la ligne 18

La Société du Grand Paris a annoncé lundi 11 avril l'attribution du 3e marché de génie-civil de la ligne 18 du Grand-Paris Express (aéroport d’Orly-Versailles Chantiers) au groupement Spie batignolles génie civil - Ferrovial Construccion - Spie batignolles valérian.

Ce marché, d’un montant de 438 millions d’euros (HT), comprend la réalisation de 6,7 kilomètres de tunnel et la construction des gares Saint-Quentin Est, Satory et Versailles Chantiers ainsi que de 8 ouvrages de service. Les travaux préparatoires démarreront à la fin de l’été et les travaux de génie-civil début 2023.

En correspondance avec la ligne 14 à Aéroport d’Orly, le RER B et C et la gare TGV à Massy Palaiseau, les lignes du réseau transilien à Versailles Chantiers, la ligne 18 permettra de rejoindre le plateau de Saclay en moins de 20 minutes depuis l’aéroport d’Orly contre 50 minutes aujourd’hui ou encore de faire le trajet entre Saint Quentin Est et Massy-Palaiseau en 16 minutes contre 48 minutes actuellement.