Grand Paris Express : NGE réalisera les travaux ferroviaires de la ligne 16

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris Supprimer Ligne 16 Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer TSO Supprimer NGE Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Ile-de-France Supprimer Valider Valider

Déjà engagé sur le lot 1 de la ligne 16 pour la partie ferroviaire, NGE via sa filiale TSO, mandataire du groupement comprenant également TSO Caténaires et Eiffage Rail, a été retenu par la Société du Grand Paris pour le lot 2-3, le plus important marché de travaux ferroviaires de cette même ligne.

Déjà partie prenante sur le lot 1 de la ligne 16, TSO va pouvoir capitaliser sur l’expérience accumulée pour mener à bien les travaux sur l’ensemble de la ligne.

Mandataire du groupement comprenant également TSO Caténaires et Eiffage Rail, la filiale ferroviaire de NGE a en effet été retenue par la Société du Grand Paris pour le lot 2-3, le plus important marché de travaux ferroviaires de cette même ligne.,

TSO pourra également s’appuyer sur son expérience acquise sur le projet EOLE (extension du RER E entre les gares de Saint Lazare et Nanterre sur un périmètre similaire), sur lequel 200 collaborateurs sont déjà mobilisés.

16,5 km de voie ferrée

Ce marché comportera les voies, les caténaires et les équipements en tunnel. NGE dirigera ainsi l’ensemble des travaux ferroviaires de cette ligne majeure du Grand Paris Express irrigant la Seine-Saint-Denis (93) et qui bénéficiera à près de 800 000 habitants.

Le marché comprend la fourniture et la pose de la voie ferrée, de la caténaire rigide et des équipements linéaires (passerelles, colonnes sèches, chemins de câble) sur les 16,5 km qui relieront les gares d’Aulnay et de Noisy-Champs.

Les travaux commenceront à l’été 2023 et devraient s’achever au premier semestre 2024.

Sur cette ligne, NGE, participe également aux travaux de génie civil du lot 2 où les deux tunneliers Mireille et Houda sont actuellement à l’oeuvre.

« Ce projet est parfaitement en ligne avec le business plan de NGE qui prévoit une augmentation de plus de 50% de l’activité Grands Projets Ferroviaires du groupe en France et à l’International d’ici 2025 », a commenté Orso Vesperini, directeur général délégué NGE – International et Grands Projets.

Ligne 17

Le groupement a également été retenu pour effectuer des travaux identiques sur les 2,4 km du premier tronçon de la ligne 17 nord, entre les gares du Bourget Aéroport et du Bourget RER. Cela facilitera la gestion des interfaces au niveau du raccordement avec la ligne 16.

Ces travaux commenceront en septembre 2022 et devraient se terminer au premier semestre 2023.