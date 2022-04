Grand Paris Express : NGE réalisera le génie civil et les aménagements de la section aérienne de la ligne 17

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ligne 17 Supprimer Grand Paris Supprimer Ile-de-France Supprimer Guintoli Supprimer NGE Fondations Supprimer NGE Génie Civil Supprimer Ingérop Supprimer Dietmar Feichtinger Supprimer Valider Valider

La Société du Grand Paris a attribué ce marché de 327,9 M€ (HT) à au groupement NGE Génie Civil, mandataire, NGE Bâtiment, Cimolai, NGE Fondations et Guintoli Grands Projets.

La Société du Grand Paris a annoncé mercredi 20 avril, l'attribution à un groupement composé de NGE Génie Civil, mandataire, NGE Bâtiment, Cimolai (charpentes métalliques), NGE Fondations et Guintoli Grands Projets, du marché de génie-civil et d’aménagement de la section aérienne de la ligne 17 du Grand Paris Express, Saint-Denis Pleyel-Le Mesnil-Amelot (26,5 km, neuf gares).

Ce marché de 327,9 millions d’euros (HT), dont les travaux préparatoires débuteront à l’été 2022, comprend la réalisation de la gare Parc des Expositions, de 4 ouvrages en terre 1 ainsi que de 3 viaducs situés sur l’ensemble de la section aérienne de 5,5 kilomètres traversant les communes de Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Villepinte et Tremblay-en-France.

Pour rappel, la ligne 17 se divise en deux tronçons : Sud (6 km entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget-RER avec un tracé commun à une partie de la ligne 16) et Nord qui prolonge le tracé sur 20,5 km, dont les 5,5 km en aérien, jusqu’au Mesnil-Amelot.

Les maîtres d’oeuvre, en charge de la conception et du suivi des travaux sont les groupements HUB17, avec comme mandataire Sweco et pour cotraitants principaux Ingerop et AIA Ingénierie, et Dietmar Feichtinger Architectes.

Le premier viaduc franchira les autoroutes A1 et A3, le deuxième la RD40 Sud, le dernier franchira quant à lui les voies du RER B et se poursuivra jusqu’à Tremblay-en-France.

La livraison est prévue courant 2029.