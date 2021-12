Grand Paris Express: le creusement de la ligne 15 sud est terminé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris Supprimer Travaux publics Supprimer Chantiers Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Tunnelier Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Grand Paris Express Supprimer Ligne 15 Supprimer Jean-François Monteils Supprimer Valider Valider

L’arrivée du tunnelier Marina à Créteil-L’Echat, le 20 décembre, marque la fin des travaux souterrains sur le chantier de la ligne qui reliera Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs. Le percement des 37 km de tunnel, engagé au printemps 2018, a mobilisé dix trains-usine.

« C’est un événement fort pour la Société du Grand Paris et pour le projet du Grand Paris Express », a déclaré Jean-François Monteils, président du directoire de la SGP, le 20 décembre, quelques instants avant l’arrivée du tunnelier Marina sur le chantier de la gare de Créteil-L’Echat (Val-de-Marne). En perçant la paroi de la boîte gare, après un parcours de 2,6 km depuis le puits Arrighi à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) d’où il s’était élancé en mars 2020, le train-usine a marqué la fin du creusement de la ligne 15 sud qui reliera Pont-de-Sèvres (Hauts-de-Seine) à Noisy-Champs (Seine-Saint-Denis - Seine-et-Marne).

« L’histoire a commencé en avril 2018 avec le lancement du tunnelier Steffie-Orbival depuis le puits du Plateau à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) et elle s’achève aujourd’hui après le travail de dix tunneliers dans les tréfonds de notre région. Et tout cela, in fine, pour créer une ligne qui est plus longue que n’importe quelle ligne de métro en Ile-de-France et en France », a rappelé Jean-François Monteils.

