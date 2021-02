Grand Paris Express : Atos, Axione et Siemens réaliseront le réseau multi-services des lignes 15, 16 et 17

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Grand Paris Express Supprimer Ligne 15 Supprimer Ligne 16 Supprimer Ligne 17 Supprimer Réseaux Supprimer Industrie Supprimer Grand Paris Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Ile-de-France Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Valider Valider

Le groupement a remporté le marché d'un montant de 153 M€ pour la fourniture, la mise en oeuvre et la maintenance des infrastructures réseaux, datacenters, technologies de contrôle d’accès et de détection intrusion, solutions de téléphonie, surveillance de la qualité de l’air et de vidéosurveillance intelligente des trois lignes.

La Société du Grand Paris a attribué au groupement composé d'Atos, Axione et Siemens, le marché de fourniture, mise en oeuvre et maintenance du réseau multi-services et du système de vidéo-surveillance de trois des quatre futures lignes de métro (15, 16 et 17) du Grand Paris Express.

Pour répondre à ce marché d'un montant de 153 M€, Atos, Axione et Siemens ont réuni leurs compétences industrielles et technologiques pour la conception, la construction, la mise en oeuvre et le déploiement des infrastructures réseaux, datacenters et des technologies de contrôle d’accès et de détection intrusion, ainsi que des solutions de téléphonie, de surveillance de la qualité de l’air et de vidéosurveillance intelligente.

Ils assureront également la sécurisation informatique de l’ensemble des systèmes. Les prestations accompagneront la construction des infrastructures, dans une optique de très long terme.

Par ailleurs, le groupement s’est engagé à accompagner et soutenir pendant toute la durée du contrat la Société du Grand Paris dans sa démarche environnementale volontaire. Le savoir-faire des trois entreprises pourra ainsi être mis au service d’autres écosystèmes locaux, dans les domaines des services de mobilité, des politiques de décarbonation et de l'urbanisme, ainsi que pour l'inclusion des citoyens.