Grand Delta Habitat a inauguré une nouvelle résidence à Entraigues-sur-la-Sorgue

La ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue dispose d’une résidence intergénérationnelle, qui porte le nom de Julien Lauprêtre.

À Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse), une nouvelle résidence, située non loin de la gare ferroviaire, vient d’être inaugurée, le 8 novembre dernier. Il s’agit de l’une des réalisations du bailleur social Grand Delta Habitat, qui favorise le vivre-ensemble et la solidarité dans la ville. La construction de cette résidence intergénérationnelle a débuté en 2018.

La résidence Julien Lauprêtre propose un ensemble immobilier de 78 logements, dont 36 adaptés aux seniors et 3 aux personnes à mobilité réduite, ainsi que 39 réservés aux familles ou aux personnes éligibles au logement social. Le nouvel habitat dispose également d’une salle de convivialité de 104 m2 au rez-de-chaussée. Cet espace de vie et de rencontre est mis à disposition par la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et est géré par l’Association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Vaucluse. Par ailleurs, un espace numérique y a été aménagé pour un accompagnement informatique des résidents et des habitants qui le souhaitent. Le comité de pilotage de l’ensemble du projet est composé, entre autres, de l’expert de l’habitat nouvelle génération Sorenis (assistant à maîtrise d’ouvrage), du conseil départemental du Vaucluse, de la commune d’Entraigues (maître d’ouvrage), du promoteur Primosud et de Grand Delta Avignon.