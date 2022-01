Grand Avignon : un bassin de rétention à Vedène, une protection renforcée sur les îles Piot et Barthelasse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vaucluse Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En prévention des risques de crues, la Communauté d’agglomération du Grand Avignon prévoit d’aménager un bassin de rétention à Vedène. Elle envisage aussi de renforcer la protection des îles Piot et Barthelasse.

La Communauté d’agglomération du Grand Avignon a lancé deux procédures d’enquête publique les 5 et 6 janvier derniers. La première porte sur la réalisation d’un bassin de rétention de 4 039 m² dans le secteur des Plaines à Vedène (Vaucluse). Le dispositif permettra de réduire le débit des eaux de ruissellement issues des espaces agricoles, avant leur rejet vers le canal du Vaucluse. L’objectif de l’opération est de prévenir les risques de crues sur les zones peuplées, étant donné le caractère inondable de la commune.

La seconde enquête publique met en objet le renforcement des digues de protection autour des îles Piot et Barthelasse à Avignon (Vaucluse). Ces sites sont occupés en permanence par un millier d’habitants et accueillent de nombreux touristes en période estivale. Ils forment aussi un poumon vert, en plus d’être des lieux de production agricole. En cas de crues, ces îles constituent des zones d’expansion du fait de leur localisation dans le lit du Rhône.