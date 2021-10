Qu’est-ce que le Graduate Program chez Colas, à qui s’adresse-t-il et quel est son déroulement ?

Nous proposons chez Colas, 2 modes d’intégration à nos jeunes diplômés :

1/ Le Graduate Program National / International pour lequel une mobilité en France voire à l’international est requise

2/ Le Graduate Program Régional pour lequel une mobilité à l’échelle d’un Territoire (Ile de France Normandie / Nord Est / Sud Est et Ouest) est requise.

Dans les deux cas, il s’agit d’un parcours d’excellence décliné en 5 filières pour les Ingénieurs (Travaux, Bureau d’Etudes, Matériaux, Matériel et Industries) et en 2 filières pour les formations en Gestion (Finance et RH).

Via la signature d’un CDI, ce dispositif d’une durée de 16 à 18 mois, propose aux jeunes diplômés d’explorer un métier et ses diverses facettes avec un accompagnement et une montée en compétences progressive.

Combien de jeunes graduates recrutez-vous pas an ?

Colas recrute chaque année environ 200 nouveaux collaborateurs qui rejoignent l’un de nos Graduate Programs. Les intégrations se font alors tout au long de l’année, selon la disponibilité du candidat.

Comment les jeunes peuvent-il intégrer ce programme, et quel est le processus de recrutement ?

Nous avons créé une plateforme entièrement dédiée à nos Graduate Programs : Graduate Programs Colas - "Tour de France" (visiotalent.com)

En effet, cette dernière permet aux candidats de :

• Découvrir nos différents parcours ;

• Visualiser des témoignages de nos collaborateurs ;

• Postuler en quelques minutes en répondant à 3 questions via une courte vidéo et en envoyant son CV.

Si la candidature est retenue, une chargée de recherches s’entretiendra avec le candidat afin de lui présenter nos différents parcours plus en détails. Par la suite, le candidat aura à nouveau un entretien avec le directeur métier du parcours choisi ainsi qu’une chargée de recrutement.

Pouvez-vous nous citer les avantages de vos Graduate Programs ?

Les avantages à intégrer l’un de nos Graduate Programs sont multiples :

• Bénéficier d’un système d’intégration et d’une montée en compétences progressive ;

• Compter sur un accompagnement de proximité à plusieurs niveaux tout au long du parcours ;

• Découvrir le groupe Colas et ses métiers avec une immersion totale sur le terrain ;

• Développer son réseau et prendre confiance en soi ;

• Vivre une formation accélérée pour faire partie des futurs managers du groupe !

Pour participer à cette aventure, faut il est mobile ?

Comme cela a été dit précédemment, il est possible d’avoir des missions au sein de différentes régions, et même à l’international. La mobilité est donc importante mais pas d’inquiétude : si un candidat n’est pas mobile, une intégration « directe » au sein d’une agence est tout à fait possible.

Auriez-vous des conseils pour les jeunes voulant intégrer le Graduate Program ?

Pour pouvoir se démarquer et intégrer ce “Graduate Program” il faut être :

• Paré à partir à l’aventure pendant 12 à 18 mois complets ;

• Prêt à vivre une immersion auprès de nos équipes ;

• Déterminé à être formé à nos métiers, en commençant par les fondamentaux.

Je conseille aux candidats de se renseigner au maximum sur le parcours qu’ils souhaitent rejoindre afin d’être en mesure d’expliquer pourquoi et comment ils seront prêts à relever le défi !

Quelles sont les qualités nécessaires qu’un jeune doit posséder afin d’intégrer et réussir le Graduate Program ?

Cette question, est très importante. Le Graduate Program étant très intense, avec des collègues, des villes et des fonctions différentes, les candidats doivent répondre à un état d’esprit spécifique : une grande adaptabilité, le goût de l’aventure, et posséder des capacités d’apprentissage rapides.

Quelles sont les perspectives d’évolution pour les jeunes chez Colas ?

De nombreux dirigeants du groupe Colas ont réalisé un Graduate Program à leur démarrage, alors oui, il existe de belles perspectives d’évolution !

Chaque parcours est unique et chaque collaborateur est acteur de sa carrière. Il en va de la décision de chacun de saisir les opportunités ainsi que d’alimenter son réseau. La mobilité post Graduate Program reste un élément-clé pour évoluer rapidement au sein du groupe.

Avez-vous un petit mot de fin pour vos futurs collaborateurs ?

Colas est un groupe qui propose des perspectives pour évoluer tout au long de sa carrière. Nous partageons avec l’ensemble de nos collaborateurs des valeurs fortes :

• Le respect des collaborateurs qui constituent la richesse de notre savoir-faire ;

• L’audace, car toutes les innovations et les envies de faire autrement sont écoutées ;

• Et le partage, car chez Colas, c’est le travail d’équipe qui prime !