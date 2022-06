GPSO: l’Europe ne finance pas le projet

L’Union européenne a annoncé hier sa participation au financement de plus d’une centaine d’opérations clés pour le territoire, via l’appel à projets 2021 du Mécanisme d’interconnexion en Europe. GPSO - les liaisons LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax - ne figure pas parmi les dix projets français. L’occasion pour Pierre Hurmic, le maire EELV de Bordeaux et opposant au projet, d’inciter ses partenaires à changer de cap.