GP Constructions assurera la réalisation du nouveau centre d’incendie et de secours « Les Dentelles » à Gigondas

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers « Les Dentelles » à Gigondas sont confiés à l’entreprise GP Constructions.

Le Service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse (Sdis 84) va développer un nouveau centre d’incendie et de secours baptisé « Les Dentelles » à Gigondas (Vaucluse). Le Sdis 84 a confié la construction de cette infrastructure à la société GP Constructions, implantée à Pierrelatte (Drôme). Cette entreprise a assuré la pose de l’ensemble des murs en une semaine seulement. Selon Stéphane Dewolf, responsable de la division Infrastructures et Travaux au Sdis 84 et conducteur d'opération, « les parois de 18 cm d'épaisseur au total, avec 8 centimètres de vide à l'intérieur, ont ensuite été remplies de béton coulé. Désormais, GP Constructions peut procéder à la pose des planchers ».

La réalisation de ce nouveau centre d’incendie et de secours devrait se terminer à l’automne prochain pour une mise en service au dernier trimestre 2021. Il est à noter que le Sdis 84 prend en charge l’essentiel du financement de ce chantier de 1,4 M€. Les communes de Gigondas et de Vacqueyras apporteront chacune 108 k€. Les villes de Sablet (40 k€), de Rasteau (6 k€) et de Séguret (5 k€) figurent aussi parmi les financeurs du projet.