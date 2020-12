Le Gouvernement recherche de nouveaux "sites industriels clés en main" sur le territoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Collectivités locales Supprimer Plan de relance Supprimer Immobilier Supprimer Tertiaire Supprimer Immobilier logistique Supprimer Asap Supprimer Friche Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le cadre du Plan de Relance, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont annoncé l’ouverture d’un nouvel appel à propositions pour identifier des « sites industriels clés en main ».

Et de deux ! Le gouvernement a lancé le 9 décembre 2020 un second appel à propositions pour identifier des « sites industriels clés en main». Pour rappel, il s'agit de sites pouvant recevoir des activités industrielles ou logistiques, et pour lesquels les procédures relatives à l’urbanisme, à l’archéologie préventive et à l’environnement ont été anticipées afin de permettre l’instruction des autorisations nécessaires à l’implantation d’une nouvelle activité industrielle dans des délais maîtrisés.

Cet appel à propositions est ouvert jusqu’au 31 mars 2021 aux collectivités et aux opérateurs disposant de sites aménagés et attractifs, et engagés dans une vraie démarche de développement économique territorial.

Conjointement aux toutes dernières mesures de simplification et d’accélération des délais d’instruction de la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action publique (ASAP), les sites industriels clés en main sont un élément-clef de la feuille de route du Gouvernement pour l’accélération des implantations industrielles. Ils constituent également un levier du programme « Territoires d’industrie », pour attirer des investissements industriels dans les territoires et relocaliser des activités industrielles.



Dans le cadre de la première campagne d’identification de sites industriels clés en main conduite en 2019-2020, plus de 300 propositions avaient été reçues et 78 sites identifiés et dévoilés en janvier puis en juillet 2020.

Intégration des friches



Ce nouvel appel à propositions vise donc à compléter ce maillage industriel.

« Une attention renforcée sera portée à l’attractivité territoriale des sites retenus : accessibilité des sites, réseaux disponibles, services proposés aux entreprises et aux salariés, écosystèmes locaux, etc. ; autant d’atouts qui font la différence dans la compétition pour l’accueil des nouveaux projets, et qui contribueront à convaincre les investisseurs de faire le choix de la France », précise le Gouvernement dans un communiqué.

Cette nouvelle édition sera également l’occasion d’intégrer aux sites clés en main des sites industriels en instance de cessation d’activité ou des friches industrielles réhabilitées. Les territoires pourront ainsi bénéficier des 300 millions d’euros mobilisés au titre de la relance dans le cadre du fonds pour le recyclage des friches.

