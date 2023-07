Gouvernance : ça bouge chez Constructys

Après une période mouvementée entre 2020 et 2022 - annulation des statuts par la justice, administration provisoire, perte de l’agrément ministériel-, le fonctionnement de Constructys a retrouvé un rythme de croisière A l’occasion d’un conseil d’administration paritaire du 11 juillet, l’opérateur de compétences (Opco) de la construction a désigné sa nouvelle gouvernance.

Secrétaire fédéral en charge de l'emploi et de la formation professionnelle à la FNSCBA- CGT, et précédemment vice-président de Constructys, Joël Ellen prend la tête de l’organisme pour deux ans. Il succède à Richard Langlet (FNTP). Laure Vial, cheffe de file « Compétence et formation » de la Capeb et administratrice de l’Opco depuis 2022, est quant à elle nommée vice-présidente.



Laure Carladous (FFB) exercera pour sa part le mandat de trésorière, et Antonio Piqueras (BATI-MAT-TP-CFTC) celui de secrétaire.

« Depuis la remise en place de la gouvernance en janvier 2022, de nombreuses avancées ont été réalisées, se félicitent Joël Ellen et Laure Vial. C’est dans ce cadre que la nouvelle présidence souhaite s’inscrire afin d'accompagner toujours plus et mieux l'ensemble des entreprises et des salariés du secteur face aux nouveaux défis auxquels ils doivent faire face. »



Les transitions écologique et numérique, la féminisation des métiers du secteur et l’intégration des seniors figureront parmi les chantiers prioritaires de l’organisme dans les mois et années à venir.