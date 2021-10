Gorniès : les travaux sur les talus surplombant la RD 25 se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La seconde phase des travaux de sécurisation de la RD 25 entre Madières et Gorniès est en cours.

Des chutes de pierres surviennent régulièrement sur la RD 25, qui relie la commune de Ganges à Navacelles, entre Madières et Gorniès (Hérault). Afin de remédier à cette situation et de réduire le risque d’éboulement, des travaux sur les talus surplombant la voie se poursuivent actuellement. En effet, après une première intervention en 2020, la seconde phase des travaux de sécurisation de la route départementale a été lancée le 13 octobre dernier pour une durée de deux mois.

Le chantier consiste à enlever les pierres et la terre susceptibles de chuter sur la route, et à mettre en place un système de grille ou de filets de protection. Le coût total de l’opération est estimé à 150 k€. Il est financé par le Département de l’Hérault (84 %) et le Département du Gard (16 %).

Durant les travaux, la circulation est alternée au niveau des chantiers pour la sécurité des usagers.