Gonesse : démolition des anciens bâtiments de l’hôpital

À Gonesse, les travaux de démolition de l’ancien hôpital se poursuivent. Ce site accueillera prochainement de nouveaux logements, ainsi qu’un parc.

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, l’ancien hôpital de Gonesse (Val-d’Oise) fait l’objet d’un chantier de démolition. Ce dernier a commencé le 1er juillet 2021 et devrait durer jusqu’en octobre 2022. La société ADC Démolition, chargée de la destruction de cet ancien hôpital, a investi les lieux et les a sécurisés. Notons que les déchets de cette démolition entreront dans une démarche d’économie circulaire, et que les débris de l’ancien hôpital seront revalorisés.

Environ un quart du bâtiment sur les 56 000 m2 a déjà été démoli par les ouvriers afin de réaliser le projet de la mairie. Il s’agit de l’aménagement d’un grand parc de 2,4 hectares et de la construction de 250 logements, dont 100 appartements en résidence seniors et 150 logements en accession libre. En outre, 100 apparts-hôtels y seront érigés. En ce qui concerne les travaux de construction, ils seront menés par le groupe Pichet et commenceront en 2023 pour être livrés en 2025.