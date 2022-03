Go’Rénove aide à évaluer l’opportunité d’une rénovation énergétique

dossier Les outils Profeel favorisent les rénovations [...]

Le site Go’Rénove aide particuliers et bailleurs sociaux à décider d’une rénovation énergétique de leurs logements. Pour ce faire, l’outil capitalise sur les informations disponibles au travers d’une vingtaine de bases de données différentes, telles que les DPE de l’Ademe.

Go or not go ? Faut-il se lancer dans ce projet de rénovation ? C’est à cette question que répondent les services web en ligne [...]