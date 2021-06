GNR: "Si le gouvernement ne maintient pas ses promesses, nous nous mobiliserons de nouveau", préviennent les artisans du BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée GNR Supprimer Capeb Supprimer CNATP Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La dernière volte-face parlementaire sur le statut du gazole non routier a plus qu'agacé le secteur du BTP. Les artisans du bâtiment et des travaux publics menacent de nouvelles actions coup de poings comme à l'hiver 2019.

Retour à la case départ ? En décembre 2019, une forte mobilisation des petites entreprises du BTP - Capeb et CNATP en tête - contre la suppression de niche fiscale pour le gazole non routier avait conduit au blocage de dépôts pétroliers en Bretagne, au Mans et à La Rochelle, puis à l'issue de négociations, à son report, d'abord au 1er juillet 2021 puis au 1er juillet 2023.

Sauf qu'une crise sanitaire plus tard, le poids d'une réforme de cet avantage fiscal est à nouveau très lourd. Et la possibilité d'une mise en application 6 mois plus tôt que prévu, au 1er juillet 2022 à la suite d'un sous-amendement LREM adopté en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen d'un projet de loi de finances rectificatives, a de nouveau mis le feu au réservoir.

Carburant spécifique

Car outre le report de la fin de l'avantage fiscal, le BTP n'a pas vu reparaître les autres compensations qu'il avait également obtenues du ministère de l'Economie, à savoir la création d'un carburant spécifique au BTP et l'établissement d'une liste d'engins autorisés à utiliser ce nouveau carburant, afin de "sécuriser le marché".

Dans un communiqué excédé intitulé "Inacceptable", la Capeb et la CNATP avertissent donc le gouvernement : "Si le gouvernement ne revient pas au texte initial du projet de loi de finances rectificative et donc s’il ne maintient pas ses promesses faites au secteur du BTP, les entreprises du BTP se mobiliseront de nouveau fortement".