Glastint équipe 18 bâtiments municipaux en film de protection solaire

Pour renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments et améliorer le confort des élèves et des enseignants, Glastint a équipé de films SILVA Silver plus de 3 100 m de vitrages dans 16 écoles et 2 médiathèques municipales de Drancy (93).

Lorsqu’en août 2020, la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis) lance son appel d’offres, il s’agit d’améliorer l’efficacité énergétique de ses écoles et médiathèques, et augmenter le confort de ses occupants. Le centre de Glastint Marne-la-Vallée/Torcy (77), le Responsable Grands Comptes Bâtiment et le Bureau d’études de l’enseigne se mobilisent en proposant d’équiper les établissements concernés de films spécifiques pour vitrage, un choix judicieux puisqu’ils remportent l’appel d’offre. La proposition porte sur les films Silva Silver, en version 20 INT pour les écoles et 15 EXT 7 dans les médiathèques. D’abord, ces films permettent de réfléchir jusqu’à 90 % d’énergie solaire et de réduire l’éblouissement jusqu’à 63 %. Ensuite, la mobilisation de 7 centres Glastint de la région parisienne, encadrée par le franchisé de Glastint Montrouge et M. Stéphane Bentayou, le Responsable Grands Comptes Bâtiment de Glastint, ont permis de former une équipe de 10 techniciens-poseurs permettant de répondre à une contrainte de temps de mise en œuvre réduite.

Une préparation en amont pour limiter les temps d'intervention

Une fois les relevés de côtes réalisés, un planning a permis de définir l’activité quotidienne des différents sites à équiper. Pour les écoles, le choix s’est porté sur un film posé en intérieur, imposant une intervention des équipes uniquement les mercredis et samedis, ainsi que les jours des périodes de vacances scolaires, afin de maintenir l’activité des élèves et des enseignants. Pour les médiathèques, la pose s’effectuant par l’extérieur, l’organisation s’est réalisée en fonction des possibilités d’installation des matériels (nacelles…) et des autorisations d’occupation de la voirie. Les prestations ont été du coup préparées en amont par les équipes afin de réduire au maximum les temps d’intervention sur site.