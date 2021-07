Gironde : retour à la terre pour la ZAC de Biganos

Plus de 10 ans après les premières études, la ZAC Nouvelle R de Biganos (Gironde) aménagée par Aquitanis prend forme avec l’inauguration, début juillet, de Bigre. Un démonstrateur de 90 m2 qui expérimente l’utilisation des matériaux biosourcés - la terre crue, principalement - avec une ambition très élevée. Son objectif est de promouvoir ce matériau et de sensibiliser habitants et professionnels.