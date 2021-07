Ginger se renforce dans la géotechnique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ginger Supprimer Géotechnique Supprimer France Supprimer Ingénierie Supprimer Valider Valider

L'ingénieriste a fait l'acquisition du bureau d'étude et de diagnostic géotechnique Sogéo Expert. Une opération qui permet à Ginger de conforter sa position de leader français des études géotechniques en renforçant ses prestations au service des acteurs de l’immobilier et des assurances dans l’ouest de la France.

Après Hydrosol fondations fin 2020, Schniering Gmbh et Conseils & environnement en mai-juin 2021, Ginger a annoncé le 30 juin une quatrième acquisition, celle de Sogéo Expert.

Fondé en 1984, ce bureau d’ingénierie géotechnique spécialisé dans les domaines du bâtiment et du génie civil intervient pour toutes les personnes et organismes concernés par la construction : promoteurs, architectes, mairies, experts, entreprises ou encore pour des particuliers.

Avec 26 salariés et un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros, Sogéo Expert implanté à Jaunay-Marigny (86) sera intégré comme filiale de Ginger CEBTP et constituera une nouvelle implantation à Poitiers. Elle dispose d’un parc de cinq ateliers de sondage et d’un laboratoire d’analyse en mécanique des sols.

Cette acquisition permettra de renforcer l’offre de services en géotechnique à destination des acteurs de l’immobilier et des assurances, notamment dans la problématique des sinistres liés au gonflement des argiles où Sogéo Expert a une forte présence.