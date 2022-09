Ginger en passe de devenir le plus grand acteur indépendant en ingénierie géotechnique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ginger Supprimer Ingénierie Supprimer France Supprimer Géotechnique Supprimer Valider Valider

Ginger a annoncé le 1er septembre l'acquisition de l’activité LSC (Land Site Characterisation) de Fugro France qui regroupe les activités terrestres de conseil en géorisques et géotechnique, ainsi que les études géophysiques.

Après Hydrosol fondations, Schniering Gmbh, Conseils Environnement, Sogéo Expert et Environnement Investigations, Ginger a annoncé le 1er septembre sa sixième acquisition en moins de deux ans : le groupe d'ingénierie va en effet accueillir l'activité LSC (Land Site Characterisation) de Fugro France et sa cinquantaine de collaborateurs.

Cette activité se divise en 3 pôles : géophysique avec une équipe basée à Bourget-du-Lac (73), ingénierie géotechnique (projets complexes en ingénierie des fondations et ingénierie géotechnique dans le domaine de la construction du génie civil et des infrastructures) et gestion du risque géologique et sismique.

Les équipes LSC de Fugro France viendront renforcer le coeur de métier de Ginger CEBTP tout en l'ouvrant à de nouveaux développements en France et à l’international.

Cette acquisition, qui lui offre une diversification des compétences autour du coeur de métier des géosciences, doit permettre à Ginger de devenir le plus grand acteur indépendant en ingénierie géotechnique.