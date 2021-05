Ginger acquiert un spécialiste allemand de l'auscultation et de l'évaluation de l’état des routes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Ginger Supprimer Allemagne Supprimer International Supprimer Routes Supprimer Valider Valider

L'acquisition de Schniering Gmbh, un des acteurs historiques du marché allemand de l’auscultation et d’évaluation de l’état des chaussées routières à grand rendement, permet à Ginger de renforcer sa division auscultation en Allemagne avec un ensemble de 10 M€ de chiffre d’affaires pour un effectif total de plus de 100 collaborateurs.

Quatre ans après l'acquisition de Lehmann + Partner , Ginger renforce sa division auscultation des routes en Allemagne avec Schniering Gmbh, l’un des acteurs locaux historiques de l’auscultation des chaussées routières à grand rendement.

Créée en 1965 et filiale de TÜV Rheinland depuis 2009, Schniering, située à Essen dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, réalise 4 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et emploie 42 personnes.

Sa vocation est de collecter des données numériques de haute précision sur les défauts des chaussées à l’aide de capteur laser 3D et de caméra à très haute définition. En identifiant sur la chaussée toutes les fissures, ornières, nids-de-poule, déformations et rugosité, Schniering délivre aux gestionnaires autoroutiers et routiers en Allemagne les données utiles pour qualifier et quantifier les

programmes d’entretien et de réfection.

Véhicules d'auscultation

Elle dispose d’une flotte de véhicules de mesure, que son équipe de Recherche et Développement a développé en interne, comportant trois camions de type Argus pour les auscultations autoroutières à grand rendement (vitesse de déplacement jusqu’à 100 Km/h) et deux quads pour les mesures des pistes cyclables dont Schniering a été le pionnier.

En outre, elle possède deux camions avec la technologie SKM/SCRIM pour la mesure d’adhérence des chaussées.



Avec cette nouvelle acquisition la division auscultation de Ginger représentera ensemble de 10 M€ de chiffre d’affaires en Allemagne pour un effectif total de plus de 100 collaborateurs.