Ginger acquiert le bureau d’études Conseils et Environnement

L'acquisition de Conseils et Environnement, acteur de la gestion des Sites et Sols potentiellement Pollués (SSP), permet à Ginger de renforcer sa division environnement.

Le groupe d’ingénierie Ginger poursuit sa croissance. Ce mercredi 2 juin 2021, à Lyon, il acquiert la société Conseils et Environnement. Elle sera intégrée comme filiale de la branche Ginger Burgeap, fer de lance du groupe sur les sujets environnementaux.

Avec cette acquisition, le groupe renforce son expertise dans son domaine phare, les sites et sols pollués. Le savoir-faire du bureau d’études Conseils et Environnement ajoutera en effet des compétences de pointe par leur gestion des milieux complexes, en intégrant les problématiques chimiques y compris en site nucléaire, les risques radiologiques et l’amiante.

Avec 20 salariés, un réseau de trois agences dont le siège social à Belfort, et un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, l’arrivée de Conseils et Environnement renforce la branche environnement de Ginger. Cette dernière compte environ 500 collaborateurs dont plus de 200 dans le département sites et sols pollués de Ginger Burgeap, pour un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros dans cette spécialité, en France et à l’international.

De quoi ravir Michèle Cyna, présidente de la branche environnement de Ginger : « je me réjouis de l’arrivée de fortes compétences techniques qui complètent et améliorent l’expertise du groupe, et notamment de notre branche environnement ».

Cette acquisition complète celle de Leces en 2020, bureau d'études techniques et environnementales spécialisé dans la maîtrise de l'impact et des risques liés à l'activité industrielle, la réduction des dangers et la protection de l’environnement en général. Ces derniers mois, d’autres sociétés ont également rejoint le groupe : Creatmos, spécialisée dans le contrôle de la pollution atmosphérique en mars 2020 ; Hydrosol fondations, spécialisée en géotechnique en novembre dernier ; et Schniering Gmbh, spécialiste allemand de l'auscultation et de l'évaluation de l’état des routes en mai 2021.