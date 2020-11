Ginger acquiert Hydrosol Fondations leader de la géotechnique en Tunisie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Ginger Supprimer Afrique Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le groupe d"ingénierie qui détenait jusqu’ici 30% du capital d'Hydrosol Fondations a récupéré les parts détenues par la société Tuninvest Sicar (Africinvest Group).

Ginger a annoncé le 10 novembre avoir acquis l'intégralité du capital (dont elle détenait 30% jusqu'à présent) du leader tunisien de la géotechnie, Hydrosol Fondations.

Créée il y a 30 ans, la société basée à Tunis (180 collaborateurs) est spécialisée dans le sondage et l’identification des qualités mécaniques des sols, les travaux de fondation, les travaux spéciaux de renforcement, l’exécution des projets d’amélioration et de traitement des sols.

Au-delà du domaine de la construction de bâtiments, ses équipes interviennent sur la plupart des projets d’envergure en Tunisie comme les infrastructures portuaires, les ouvrages d’art, les barrages ou les infrastructures routières.

Hydrosol Fondations est également présente en Algérie (Alger) avec sa filiale Sol & Fondations et en Côte d’Ivoire (Abidjan) avec sa filiale Hydrosol Afrique. Ginger renforce ainsi sa présence en Afrique du Nord où elle est déjà présente en Algérie et au Maroc et complète son réseau en Afrique de l’Ouest francophone.