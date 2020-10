Gilles Allard, directeur immobilier groupe Engie, reconduit à la tête de l’ADI

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer ADI Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Ce mercredi 21 octobre, le conseil d’administration nouvellement composé de l’association des directeurs de l’immobilier (ADI) a procédé à l’élection du bureau.

L'association de professionnels de l'immobilier a, lors de l'élection du bureau, confirmé Gilles Allard dans sa fonction de président. Ce dernier, également directeur immobilier groupe Engie déclare qu'au sein de l'ADI :" Les directeurs immobiliers doivent trouver un centre de ressources et une plate-forme d’échanges auxquels ils contribuent pour qu’ils exercent leur métier efficacement et de façon influente"

Au-delà, c’est à l’équipe dirigeante sortante que le conseil d’administration renouvelle sa confiance. Dernièrement élu administrateur de l’ADI, Frédéric Goupil de Bouillé, directeur FM et environnement de travail au sein de SNCF Immobilier, rejoint l’équipe.



« Les orientations stratégiques 2020 ont résisté, à force d’adaptabilité, à l’épreuve de la covid-19 » a indiqué l’ADI dans un communiqué.

Fort de ce constat, le nouveau bureau a fixé un cap pour 2021 : « se réinventer tout en veillant à garder ses valeurs intrinsèques ».

Les axes prioritaires annoncés par le président sont ainsi : Anticiper « le monde d’après » et fédérer; Animer une association devenue au fil des mois plus inclusive ; Pérenniser les nouveaux modes de communication et de l’évènementiel ; Assurer et diversifier les ressources de l’association ; Intensifier les interactions et les collaborations avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes.