Gigean : le futur centre aquatique ouvrira en septembre 2022

Lancés en début d’année, les travaux de construction de la nouvelle piscine de Gigean devraient se terminer en septembre 2022.

La Communauté d’Agglomération Sète Agglopôle Méditerranée a lancé les travaux de construction du centre aquatique de Gigean (Hérault) en avril 2021. Le futur complexe disposera d’un bassin sportif de 25 x 12,5 m, d’un bassin d’activités de 150 m2, d’un espace ludique de 60 m2 pour les enfants et de gradins de 100 places. Son architecture a été conçue pour bénéficier autant que possible de l’éclairage naturel en périodes estivale et hivernale. L’objectif est de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage.

Une enveloppe de 9 M€ a été mobilisée pour financer les travaux, qui ont été placés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture Coste. Selon les prévisions de la collectivité de Sète Agglopôle Méditerranée, le centre devrait être mis en service en septembre 2022. Cet équipement accueillera les élèves des écoles présentes sur le territoire de l’agglomération. Sa construction s’inscrit notamment dans le cadre du développement du réseau de piscines intercommunales prévu par cette dernière.