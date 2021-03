Gestion pluviale à la parcelle : les parkings commerciaux se lancent

L’infiltration des eaux pluviales marque des points dans les parkings des surfaces commerciales. L’agence de l’eau Seine-Normandie et le syndicat de la grande distribution Perifem ont publié un guide dans ce but, sous la signature du paysagiste Jean-Marc Bouillon et de l’ingénieur hydraulique Michel Bénard. Leur mission se poursuit dans la phase opérationnelle qui démarrera à la rentrée 2021.