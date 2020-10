Gestion des réserves : comment PlanRadar veut faciliter la vie des PME du BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Europe Supprimer Chantier connecté Supprimer Valider Valider

Le spécialiste autrichien de la gestion numérique collaborative de projets de construction se lance sur le marché français avec de grandes ambitions. Les explications de Matthieu Walckenaer, Country Manager France de PlanRadar.

D’où vient PlanRadar ?

PlanRadar a été fondée en 2013 en Autriche par des acteurs de la construction qui ont constaté un manque en termes d’outils faciles à utiliser pour le suivi des projets immobiliers et de construction. Aujourd’hui, PlanRadar compte 8000 clients dans 45 pays et est en très forte croissance grâce à ses fonctionnalités et justement sa facilité d’utilisation.



C’est si important que cela ?

Aujourd’hui quand vous digitalisez un métier, si l’outil n’est pas facile à utiliser, l’adoption par les équipes est difficile. Comme le secteur de la construction a une forte volonté de se digitaliser, une application facile d’usage est donc essentielle.



Pourquoi PlanRadar s’attaque-t-elle au marché français ?

Une levée de fonds de 30M€ a été réalisée en mars 2020 avec pour but d’investir dans le développement à l’international : en France, donc, depuis juin, en Pologne, dans les pays nordiques et en Russie. Evidemment, la France est un grand pays d’Europe. Et elle est un acteur majeur dans l’industrie de la construction avec quelques majors reconnues à l’international et une très forte proportion de TPE/PME et ETI. C’est donc une cible majeure et une priorité dans le développement de PlanRadar.

[...]