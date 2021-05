Gestion des déchets de travaux de bâtiment et de jardinage

Dès le 1er juillet 2021, de nouvelles obligations s'imposeront aux entreprises et professionnels du bâtiment et du jardinage et aux installations de collecte de déchets pour que « les maîtres d'ouvrage puissent s'assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsables au titre de l' article L. 541-2 du Code de l'environnement ».