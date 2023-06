Ille-et-Vilaine : à Vitré, inauguration de la résidence « Le Tarot » par Espacil Habitat

Espacil Habitat multiplie son offre d’habitations sociales à Vitré (Ille-et-Vilaine). Le 20 avril 2023, il a inauguré la résidence « Le Tarot » dans la ZAC des Ormaux. Composé de 21 appartements, ce programme neuf porte à 322 le nombre de logements locatifs gérés sur la commune par cette entreprise sociale pour l’habitat. Créée par l’agence d’architecture FABER, la nouvelle résidence compte neuf logements T2, neuf maisons T3 et trois habitations T4. Le rez-de-chaussée abrite des commerces ainsi qu’une crèche. En sous-sol, 29 places de stationnement et un local à vélos ont également été réalisés. Précisons que la résidence est certifiée NF Habitat HQE, niveau RT 2012-10%.

En mars 2023, Espacil Habitat a également procédé à la livraison d’une nouvelle résidence à Argentré-du-Plessis. Baptisé « Espace Van Gogh », cet ensemble est doté de 24 logements locatifs sociaux comprenant 18 maisons individuelles et un collectif de six appartements. Il a été conçu par l’atelier d’architecture Estelle Soubayrand et le promoteur Nexity.