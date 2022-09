Geplast diversifie son activité en rachetant F.M.I. Moules et Injection

Le 1er septembre 2022, Geplast a racheté F.M.I. Moules et Injection, une société spécialisée dans la production de pièces injectées en matières polymères basée à Bellevigny (85). L'extrudeur de PVC situé à Sévremoine (49) est partenaire avec F.M.I. Moules et Injection depuis plus de 15 ans, et compte, en la rachetant, intégrer de nouvelles compétences dans le domaine de la transformation de matières polymères.

Se diversifier dans de nouveaux secteurs

Pour les deux entreprises, l'objectif sur 5 ans est clair : "Multiplier par trois le chiffre d'affaires actuel", annoncent dans le communiqué de presse Maxime Grimault, directeur commercial et marketing de F.M.I. Moules et Injection et Christophe Guégan, dirigeant. Pour ce faire, l'entreprise compte créer de nouveaux emplois, réaménager les espaces de production et de stockage et acheter de nouvelles machines. Du côté de Geplast, la maîtrise de la conception, du développement ainsi que la production des pièces injectées et des profilés extrudés permet de répondre à des demandes spécifiques des clients et se diversifier dans de nouveaux secteurs.