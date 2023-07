Geplast, 20 ans en famille

Geplast est une grande famille. D’ailleurs, c’est en famille que ses dirigeants ont célébré les vingt ans de leur entreprise, entourés de leurs collaborateurs, de leurs clients, de leurs fournisseurs et autres partenaires. En ouverture de la soirée, son fondateur Gérard Grimault est revenu sur la création de Geplast, le 31 avril 2003 à Saint-André-de-La-Marche 49) et d’évoquer les grandes étapes du développement de l’entreprise : le lancement des premiers profilés d’habillages en juin 2023 ; le lancement des gammes de portails et clôture et la première extension en 2005 ; le lancement de la gamme de coffres en 2011 lors du premier Batimat. « À la suite de cela, trois autres extensions ont suivi avec la dernière en date, en septembre 2022 ». Aujourd’hui, le siège de la société est à Sèvremoine, au nord-ouest de Cholet.

Un passage de témoin naturel

Au fil des années, Geplast est vraiment devenue une entreprise familiale, au sens premier du terme, avec l’arrivée des enfants au sein du personnel. En 2008, Maxime Grimault a commencé à la fabrication des outillages, puis est passé au commerce avant de prendre la direction commerciale en 2016. Sa sœur, Angéline Denis, est arrivée en 2007 aux ressources humaines et enfin Etienne Grimault a pris la direction financière en 2017. Tous les trois sont arrivés à des moments clés dans le développement et la structuration de l’entreprise.

© Alain Martineau Photographe Collaborateurs, clients et fournisseurs étaient nombreux à se réunir pour les 20 ans de l'entreprise.

C’est donc tout naturellement qu’ils ont repris la direction en avril 2022 à la suite du départ en retraite de Gérard Grimault.

Cette soirée fut également l’occasion de se remémorer les derniers évènements de Geplast et notamment l’acquisition de l’entreprise d’injection FMI au 1er septembre 2022. Après 15 ans de partenariat fructueux, Geplast a choisi de mutualiser leurs compétences et leur savoir-faire commun.

Répondre aux besoins de nouveaux marchés

La soirée a aussi permis d’évoquer l’avenir de Geplast. Dans un premier temps, il s’agit de renforcer les équipes en développant les compétences de chacun et transmettre le savoir-faire aux nouvelles générations. Autre objectif de la famille Grimault « Continuer aussi à développer de nouveaux produits et répondre aux besoins émergents sur de nouveaux marchés, mais surtout pérenniser et développer les relations avec les clients, fournisseurs et partenaires financiers. »

Cet évènement était enfin l’occasion pour l’équipe dirigeante d’exprimer une profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de Geplast durant ces 20 années. « Si l’entreprise en est là aujourd’hui, c’est grâce au travail d’équipe et à la confiance constante des partenaires. C’est également grâce à tous les collaborateurs, à leur engagement, leur investissement de tous les jours et leur volonté de faire grandir Geplast » ont-ils confié avant de remercier « tous les fournisseurs, transporteurs, conseillers et partenaires financiers qui « grâce à leur la confiance mutuelle ont permis à Geplast d’avancer avec sérénité ».