Géoportail de l'urbanisme : les annulations de documents doivent aussi y être publiées

"L'élaboration puis la mise en œuvre des règlements d'urbanisme comme les PLU doivent faire l'objet d'une large publicité", contrairement aux jugements des juridictions administratives annulant ces mêmes documents d'urbanisme, constate le sénateur Jean-Louis Masson (Moselle - NI). Dans le cadre des questions au gouvernement, il demande s'il ne faudrait pas que ces documents fassent l'objet d'une publicité de même nature.

Intégralité des documents sur le portail

Le ministère chargé des Collectivités territoriales et de la Ruralité confirme qu'il n' y a pas d'obligation de publicité des jugements annulant les documents d'urbanisme selon les mêmes modalités que lesdits documents d'urbanisme. Mais il est de pratique courante que la commune ou l'EPCI concerné informe ses "administrés de cette annulation par le biais de ses outils de communication habituels (bulletin municipal, site internet de la commune, réunions publiques…)".



L'exécutif met également l'accent sur le Géoportail de l'urbanisme, qui a "vocation à recenser l'intégralité des documents d'urbanisme applicables et donc aussi les annulations de document d'urbanisme". Ainsi, la collectivité doit renseigner l'annulation totale ou partielle du document d'urbanisme dans le Géoportail et le cas échéant republier le document précédent opposable.

"Cet état des lieux est satisfaisant" selon l'exécutif qui ne souhaite pas "imposer de nouvelles contraintes aux communes et EPCI sur ce sujet."

QE n°02079, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle - NI), JO Sénat du 30 mars 2023