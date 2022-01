Gentilly : le groupe Kley va ouvrir une résidence de « coliving » en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le groupe Kley construit une résidence de 142 nouveaux appartements à Gentilly. La livraison est prévue pour 2023.

Le groupe Kley, un spécialiste de l’immobilier locatif, va ouvrir une nouvelle résidence de « coliving » à Gentilly (Val-de-Marne), en 2023. Son projet porte sur la création de 142 nouveaux appartements (du T1 au T4) à destination de jeunes actifs et de personnes en situation de transition de vie personnelle ou professionnelle. Le bâtiment disposera aussi de 430 m² d'espaces communs et de 80 m² de « rooftop ». À cela s’ajouteront un espace de coworking et une salle de cinéma et de jeux. Le 11e étage de la future résidence accueillera un espace lounge avec cuisine, donnant sur le « rooftop ».

Les locataires pourront par ailleurs avoir accès à une salle de sport équipée et à une multitude de services (pressing, location de trottinettes et de vélos, casiers connectés et box de stockage). Le projet fait partie d’un programme d’expansion mis en place par le groupe Kley, originaire des Hauts-de-Seine. Prévu de 2023 à 2026 avec un objectif de 1 500 lits de « coliving », il vise la création d’une dizaine de nouvelles résidences, notamment en petite couronne (une délimitation regroupant les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne).